Federica Brignone rimpiange il podio: “Ho preso un rimbalzo, il tracciato era facilissimo”

Federica Brignone ha concluso al quarto posto il superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha accusato un ritardo di 32 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter ed è rimasta ai piedi dal podio (a 11 centesimi dalla svizzera Lara Gut). L’azzurra ha strabiliato nella parte centrale della pista austriaca e aveva tre centesimi di vantaggio sulla padrona di casa prima dell’ultimo intermedio, dove invece Huetter è stata decisamente veloce e ha saputo fare la differenza.

L’azzurra, che nel corso di questa stagione ha vinto tre gare (i due giganti di Tremblant e il superG di Val d’Isere), occupa il secondo posto nella classifica di specialità (a 35 punti di distacco da Huetter) e la seconda piazza in classifica generale (a -182 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, assente in questo fine settimana). Il weekend proseguirà con la discesa libera di sabato e il superG di domenica, dove la nostra portacolori potrà inseguire altri risultati di rilievo.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Mi sono sentita rallentare, ho preso un rimbalzo, ho perso un po’ di tempismo. Sapevo che due porte prima del salto c’era un passaggio importante, c’era un po’ di segnetto, non sono riuscita a essere reattiva in ingresso, mi sono fatta portare via, ho sentito la velocità che andava via. Avrei dovuto andare più veloce sopra, perché sotto la Huetter ha fatto qualcosa di incredibile“.

La 33enne ha poi proseguito, facendo un paragone rispetto alla gara vinta due anni fa in questa località: “Il disegno era molto simile, ma quando sono arrivata qui ho pensato che era più facile, la neve era più facile. Due anni fa o passavi in un punto ben preciso o facevi grossi errori, con questa neve invece fai quel che vuoi e bisognava osare. Io ci ho provato, ma ho preso un rimbalzo e nel finale mi sono sentita rallentare e non sono andata dritta come avrei voluto. Nel tratto sopra ho fatto quello che volevo, qui sotto era davvero facile: era un superG facilissimo“.

La valdostana si è proiettata verso la discesa libera di domani: “Ieri in prova mi sono venute tutte le linee, ho sciato molto tranquilla, ho cercato di fare le curve nei posti giusti e lasciando correre. Spesso sono irruenta, anche oggi sotto. Sono sulla buona strada, ma deve venirmi tutto quello che mi è venuto ieri“.

Foto: Lapresse

