LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2024 in DIRETTA: chi può contrastare Odermatt?

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del SuperG di Wengen (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Lauberhorn al centro del mondo del Circo Bianco per una tre giorni mozzafiato; dopo la vittoria dominante in discesa di ieri, qualcuno potrà impensierire Marco Odermatt?

Siamo arrivati al secondo giorno di gara sull’iconica pista elvetica, con in programma l’unico superG della settimana a precedere la discesa completa prevista per domani. Il punto chiave è, come tutti gli anni, la Kernen-S, la “S” con il mitico passaggio sotto il ponte del “trenino”, e nessuno lo fa come Odermatt. Il vincitore di ieri è un fenomeno, e in quel settore guadagna sempre decimi su decimi agli avversari. Oggi si stringono le distanze, fatto che dovrebbe favorire ulteriormente il leader della generale. Il suo avversario n.1 lo si può individuare nel francese Cyprien Sarrazin, la vera rivelazione di questa stagione. Parte un po’ più a fari spenti il norvegese Aleksander Kilde, ma guai a sottovalutarlo; così come il Wunderteam austriaco uscito deluso da ieri.

In casa Italia la prestazione nella discesa già fatta sul Lauberhorn è stata assai incoraggiante, anche se in superG si potrebbe faticare leggermente di più. Ricordiamo che non è da tanto tempo che si corre in questa specialità su queste nevi, e spesso il tracciato è stato assai filante. Detto ciò colui che può avere più possibilità è Mattia Casse, sempre a suo agio a queste latitudini e ieri settimo, complice una Kernen-S non perfetta. Stesso passaggio che è sempre l’atavico cruccio di Paris, quinto ieri, mentre quarto con un finale pauroso è arrivato Florian Schieder. Tutti e tre possono provare ad avvicinare il podio, mentre si spera in qualche exploit dagli altri.

SuperG di Wengen (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Secondo dei tre giorni di gare per gli uomini-jet sulla Lauberhorn, con partenza fissata alle 12.30.

