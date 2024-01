VIDEO Sofia Goggia, la caduta nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

Un superG opaco per Sofia Goggia. L’azzurra è infatti caduta nella prova di Altenmarkt, gara valida per il circuito di Coppa del Mondo 2023-2024, segnando un pesante zero nella classifica di specialità.

Una prestazione contratta per il fenomeno bergamasco che, dopo aver rimediato un gap di 27 centesimi al primo intermedio sulla leader Cornelia Huetter, ha perso ancora più terreno nella seconda sezione, commettendo due errori e transitando con un ritardo di +0.41.

Il problema più grande è arrivato però al terzo intertempo quando, inclinandosi eccessivamente nella curva verso sinistra, l’atleta è scivolata sulla neve, fortunatamente senza conseguenze. A causa della caduta la Campionessa Olimpica è costretta a togliere il pettorale rosso, prossimo ad essere indossato da Huetter.

Rivediamo la caduta di Sofia Goccia sulla pista di Altenmarkt.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI SOFIA GOGGIA

Foto: LaPresse

