Ambesi: “Giovanni Franzoni ha potenziale notevole su tre specialità, ma serve pazienza”

Nel consueto appuntamento del lunedì sera con Salotto Bianco, trasmissione giunta alla terza puntata, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, giornalista di Eurosport, è stato ospite Massimiliano Ambesi: tra gli argomenti trattati ovviamente si è parlato delle prestazioni di Giovanni Franzoni e Luca De Aliprandini nelle gare della Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek.

Ambesi ha elogiato le qualità di Luca de Aliprandini: “Io due nomi voglio fare, Franzoni e poi la fenice de Aliprandini, che quando tutti danno per morto, lui rinasce dalle sue ceneri. Vai a vedere come aveva iniziato la passata stagione, quello che gli veniva detto, e poi, invece, ha avuto un finale di stagione notevole, e adesso è lì sul pezzo, con due piazzamenti nei dieci in due contesti di gara che ci azzeccano niente l’uno con l’altro, Soelden e Beaver Creek. Dai ossigeno con questi risultati“.

Giovanni Franzoni è stato rallentato nella propria esplosione, ma ora è pronto a fare bene: “E poi Franzoni, un giovane che ha avuto tanti problemi, probabilmente sarebbe esploso anche prima, mi sembra forte di testa, questo è importante, e mi sembra che abbia messo alle spalle gli incidenti, che ti possono segnare, poi ci sono quelli fortunati che l’incidente non ce l’hanno da giovane“.

Il prossimo futuro di Franzoni sarà roseo, ma occorre avere pazienza: “Aspettiamo, non pensiamo che possa arrivare sempre nei primi cinque, perché così non sarà, però il potenziale è notevole su tre specialità, e credo che con pazienza possa diventare il faro della squadra italiana, con pazienza, anche perché lui gareggia in specialità che negli ultimi anni, poche eccezioni a parte, hanno richiesto di avere una certa esperienza, che non vuol dire solo conoscere i contesti di gara, ma avere anche un certo tipo di materiale a disposizione“.