LIVE Italia-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: Berrettini confermato o torna Musetti?

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Davis 2024 tra Italia e Olanda. Sul veloce indoor di Malaga, assisteremo all’ultimo atto che metterà in palio la celebre Insalatiera. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia di un fantastico bis, cosa che non era mai riuscita nella storia del tennis italiano.

Nel primo singolare si affronteranno Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp. Il romano, a segno ieri in rimonta contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, si è meritato la fiducia del capitano non giocatore italiano e quindi Lorenzo Musetti dovrà guardare il match dalla panchina. Si prospetta un confronto molto interessante tra due tennisti che esprimono un gioco simile.

I due si sono affrontati in quattro circostanze in passato e ha sempre vinto il romano, una delle quali quest’anno nel Round Robin di Davis. Matteo ha quindi le armi per far suo l’incontro, ma ogni partita fa storia a sé. Van de Zandschulp è reduce dalle vittorie in questa settimana andalusa contro Rafa Nadal e Daniel Altmaier, facendo vedere grandi colpi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale di Coppa Davis 2024 tra Italia e Olanda: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.00 con la sfida del primo singolare tra Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp. Buon divertimento!