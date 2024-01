Cosa è successo a Nadal contro Thompson: problemi fisici e perché ha chiamato il medical time-out

Rafael Nadal è stato eliminato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane con il punteggio di 7-5, 6-7 (6), 3-6 dall’australiano Jordan Thompson: un match durato ben 3 ore e 24 minuti. Lo spagnolo, al rientro dopo un anno di inattività, non disputerà altri tornei prima degli Australian Open, torneo che potrà disputare in virtù del ranking protetto. Nel match odierno l’iberico ha però denotato dei problemi di natura fisica.

Nel secondo set, sul punteggio di 6-5 in suo favore, al cambio di campo lo spagnolo si è seduto facendo una smorfia di dolore. Dopodiché ha iniziato a toccarsi l’anca sinistra, facendo segno al proprio staff in tribuna di avvertire un problema, probabilmente un indurimento. In quel momento i due giocatori erano già in campo da oltre due ore e mezza.

Rafa Nadal is receiving an off-court medical time out.

He was just saying in press yesterday that he’s able to move without pain & limitations.

He’s worked so hard to get back out here on these courts.

Praying this isn’t something serious. pic.twitter.com/5DavlAAGpR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2024