LIVE Sinner-Griekspoor, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: già diversi precedenti tra i due

Il programma della finale Italia-Paesi Bassi

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e l’olandese Tallon Griekspoor, valido come secondo singolare del tie tra Italia e Paesi Bassi, finalissima delle Davis Cup Finals 2024 di tennis.

Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 neerlandese è Tallon Griekspoor, il quale dovrebbe sfidare Sinner: si tratterebbe della stessa sfida andata in scena lo scorso anno, quando ai quarti di finale della Davis l’azzurro si impose per 7-6 6-1. In generale Sinner nei 5 precedenti ha sempre vinto con l’olandese

