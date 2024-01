Australian Open, in che posizione nel ranking arriverà Rafael Nadal. Possibile un record storico

Si ferma nei quarti di finale la corsa nell’ATP 250 di Brisbane dello spagnolo Rafael Nadal: l’iberico blocca così la sua risalita nel ranking ATP, anche se la sua partecipazione agli Australian Open 2024 era da tempo certificata grazie ad una wild card.

Lo spagnolo era tornato in campo dopo un lungo stop da numero 672 del ranking ATP con 45 punti all’attivo, frutto del secondo turno raggiunto lo scorso anno agli Australian Open dello scorso anno, che quindi l’iberico scarterà lunedì 29 gennaio.

Scongiurato per Nadal il rischio di rimanere senza classifica: lo spagnolo con i quarti di finale raggiunti a Brisbane ha incamerato altri 50 punti, portandosi a quota 95, scalando ben 221 posti, ed assestandosi al numero 451 del mondo, anche se qualche tennista potrebbe ancora scavalcarlo fino a domenica.

Nadal, nella migliore delle ipotesi, arriverà a Melbourne da numero 451 del mondo, e potrebbe stabilire un primato storico qualora dovesse riuscire a vincere gli Australian Open: diventerebbe infatti il giocatore con la peggior classifica ad imporsi in un torneo dello Slam.

Il primato, in tal senso, appartiene all’australiano Mark Edmondson, che nel 1976 conquistò proprio gli Australian Open: all’inizio del torneo il tennista oceanico era il numero 212 della classifica mondiale, ma poi in carriera si issò fino al 15° posto nel 1982, stagione in cui arrivò anche in semifinale a Wimbledon.

Foto: LaPresse

