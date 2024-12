Nuoto, Gretchen Walsh sempre più irreale! Di Pietro e Curtis fuori dal podio nei 50 sl dei Mondiali di vasca corta

La notizia è ormai quando il record del mondo non arriva. L’americana Gretchen Walsh prosegue con il suo percorso fantascientifico in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nell’ultima giornata di finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), la statunitense si è portata a casa il quinto oro iridato a livello individuale, imponendosi nei 50 stile libero femminili.

Un’altra prestazione mostruosa per lei, capace di abbattere il muro dei 23″ e di migliorare ulteriormente il primato mondiale che aveva ottenuto in semifinale: dal 22.87 al 22.83. Siamo a nove “WR” per l’asso degli States in una gara dalle forti tinte a stelle e a strisce, visto l’argento conquistato da Kate Douglass, anche lei strepitosa in 23.05. A completare il podio è stata la polacca Katarzyna Wasick in 23.37.

Niente da fare per Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che hanno terminato in sesta e settima posizione. Una prestazione molto simile quella delle due azzurre, in 23.85 e in 23.87, a cui è mancata l’esplosività necessaria per andarsi a giocare un piazzamento migliore.

Del resto, anche l’impegno nelle staffette per entrambe si è fatto sentire e può aver inciso ai fini del riscontro conclusivo. Resta comunque una buona prestazione sotto i 24″ e non è cosa da poco, specie per la 18enne piemontese che sta vivendo in modo particolare questa rassegna iridata, essendo la sua prima a livello assoluto.