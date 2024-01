A che ora gli sport invernali oggi: calendario completo 7 gennaio, orari, tv, streaming

Oggi, domenica 14 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo (Tour de Ski), biathlon, slittino e slittino naturale, dei Mondiali junior di skeleton, di IBU Cup di biathlon, e degli Europei di speed skating.

Si concluderà il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, per l’ultima frazione resterà in Italia, in Val di Fiemme. In programma la 10 km mass start final climb in tecnica libera con la scalata del Cermis che decreterà i vincitori della gara a tappe.

Si vanno a concludere i fine settimane di Kranjska Gora ed Adelboden valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. La giornata si aprirà con lo slalom femminile sulla celebre “Podkoren” di Kranjska Gora (Slovenia): alle ore 09.30 si partirà con la prima manche tra i rapid gates, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30.

Alle ore 10.30, poi, toccherà ad Adelboden (Svizzera) sulla pista Chuenisbärgli: sarà ancora una volta lo slalom a prendersi la scena, con la gara maschile tra i pali stretti che si andrà a concludere con la seconda manche delle ore 13.30, con tanti pretendenti al successo finale.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 14 gennaio

09.00 Skeleton, Mondiali junior Lillehammer: gara femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.25 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

10.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.55 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

11.00 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 12.5 km pursuit maschile – Eurovision Sports Live

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

11.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo femminile – FIL Live TV

12.15 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo maschile – FIL Live TV

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – FIL Live TV

13.30 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 10 km pursuit femminile – Eurovision Sports Live

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.00 Skeleton, Mondiali junior Lillehammer: gara maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.15 Speed skating, Europei singole distanze Heerenveen: 3a giornata – Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.25 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.30 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

15.45 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl femminile – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

Foto: LaPresse

