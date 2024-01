A che ora la scalata del Cermis: programma esatto Tour de Ski 2024, guida tv ultima tappa in Val di Fiemme

Domani, domenica 7 gennaio, si concluderà il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, per l’ultima frazione resterà in Italia, in Val di Fiemme. In programma la 10 km mass start final climb in tecnica libera con la scalata del Cermis che decreterà i vincitori della gara a tappe.

Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (in questo caso solo prova femminile), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo con gli orari del Tour de Ski 2024 valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2024

Domenica 7 gennaio 2024 – Val di Fiemme (Italia)

14.30 Mass Start Final Climb 10 km tl maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

15.45 Mass Start Final Climb 10 km tl femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD (in questo caso solo prova femminile).

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

