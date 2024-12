Sport invernali oggi, calendario gare 13 dicembre: orari, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 13 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sullo sci alpino sulla disputata della terza e ultima prova di discesa femminile a Beaver Creek (USA), valida per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. Grande attenzione a quel che faranno le azzurre, in particolare a Sofia Goggia, tornata a competere nel Circo Bianco dopo il grave infortunio dello scorso febbraio, e a Federica Brignone.

In primo piano la Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen (Austria) con le due Sprint uomini e donne a tenere banco, come il massimo circuito dello sci di fondo a Davos (Svizzera) con le team sprint uomini/donne a tecnica libera. Ci sarà poi da seguire la seconda gara della tappa d’apertura della Coppa del Mondo di skicross (specialità Freestyle) in Val Thorens (Francia), nonché le qualificazioni della Coppa del Mondo di snowboardcross a Cervinia. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 13 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 13 dicembre

01.10 Short track, Coppa del Mondo a Seoul: prima giornata – Diretta streaming su canale Youtube Skating ISU.

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

10.45 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Nations Cup/Coppa del Mondo a Oberhof (Germania) – Nesuna copertura tv/streaming.

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN.

12.00 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Zhangjakou (Cina): qualificazioni HS106 – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): skicross uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.54 Freestyle, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): skicross donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

14.15 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN.

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt (Germania): HS142 team uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazione Team Sprint femminile a tecnica libera – Nessuna copertura tv/streaming.

16.25 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazione Team Sprint maschile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): fase finale Team Sprint femminile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Sci alpino femminile, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): terza prova cronometrata discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

18.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): fase finale Team Sprint maschile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.