Slittino, c’é anche l’Italia! Azzurri sul podio nel Team Relay a Oberhof dopo un duro inizio di stagione

L’Austria toglie il sorriso alla Germania e si aggiudica il team relay di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello teutonico i padroni di casa vengono beffati dagli austriaci, ma l’Italia si segnala con un podio di grande spessore che mette fine ad un avvio di stagione con pochi sorrisi.

La prova va all’Austria (Madeleine Egle, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Mueller e Selina Egle/Lara Michaela) in 3:12.865 con quattro manche impeccabili tanto da superare la Germania (Julia Taubitz, Hannes Orlamuender/Paul Constantin Gubitz, Felix Loch e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal) che chiude in 3:13.281 a 416 millesimi. Completa il podio l’Italia (Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer) in 3:14.239 a 1.374, al termine di una gara solida e senza sbavature.

Quarta posizione per la Lettonia (Kendija Aparjode, Martins Bots/Roberts Plume, Kristers Aparjods e Marta Robezniece/Kitija Bogdanova) in 3:14.505 a 1.640, quinta per gli Stati Uniti (Ashley Farquharson, Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa, Jonathan Eric Gustafson e Chevonne Chelsea Forgan/Sophia Kirkby) in 3:14.828 a 1.963, sesta per l’Ucraina (Yulianna Tunytska, Ihor Hoi/Nazarii Kachmar, Andriy Mandziy e Olena Stetskiv/Oleksandra Mokh) in 3:17.643 a 4.778, quindi settima e ultima per la Romania (Ioana-Corina Buzatoiu, Vasile Marian Gitian/Darius-Lucian Serban, Valentin Cretu e Raluca Stramaturaru/Mihaela-Carmen Manolescu) in 3:19.029 a 6.164.

La Polonia (Klaudia Domaradzka, Wojciech Jerzy Chmielewski/Jakub Kowalewski, Mateusz Sochowicz e Nikola Domowicz/Dominika Piwkowska) non ha concluso la prova per un errore in un cambio.