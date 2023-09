Sport in tv oggi (venerdÃ¬ 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di basket con le semifinali che metteranno in palio i pass per l’atto conclusivo. Parlando di rassegne iridate, giusto segnalare la giornata del canottaggio, al pari della competizione junior del nuoto a Netanya.

Prendono il via poi i Mondiali di rugby con l’incontro tra Francia e Nuova Zelanda, mentre la Vuelta a España prosegue con la tredicesima tappa che vedrà protagonista il mitico Tourmalet su cui tanto si deciderà in fatto di classifica generale. Day-1 del weekend del GP di Misano del Motomondiale, con Francesco Bagnaia che tornerà a girare dopo il brutto incidente di Barcellona.

In serata, la Diamond League a Bruxelles, con Filippo Tortu che cerca la stoccata nei 200 metri. Serata e nottata all’insegna del tennis con le due semifinali degli US Open 2023, con Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che, contro Ben Shelton e Daniil Medvedev, cercheranno di prevalere per ritrovarsi in Finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 8 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 settembre

08.23 Rally Acropoli: seconda giornata – Diretta streaming su Rally.Tv.

08.30 Nuoto, Mondiali junior 2023: quinta giornata (batterie) – Diretta streaming su Recast Tv.

8.30 MotoE, GP Misano 2023: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

9.00 Moto3, GP Misano 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

9.50 Moto2, GP Misano 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Canoattaggio, Mondiali 2023: semifinali – nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Superbike, GP Francia 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei junior 2023: Elimation round (seconda giornata) – Diretta streaming su IJF.

10.45 MotoGP, GP Misano 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 Basket, Mondiali 2023: Serbia-Canada – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.25 MotoE, GP Misano 2023: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Canottaggio, Mondiali 2023: Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su worldrowing.com.

13.15 Moto3, GP Misano 2023: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.50 Ciclismo, Vuelta a España: tredicesima tappa (Formigal. Huesca la Magia – Col du Tourmalet) – Diretta tv dalle 13.30 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.05 Moto2, GP Misano 2023: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 TennisMania Speciale US Open – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

14.40 Basket, Mondiali 2023: USA-Germania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Action (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Superbike, GP Francia 2023: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Max (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Misano 2023: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Gruppo B 59 kg femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Judo, Europei junior 2023: Final Block (seconda giornata) – Diretta streaming su IJF.

16.00 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2025: Lettonia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

16.30 Volley, Europei 2023: Croazia-Romania – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

17.00 Nuoto, Mondiali junior 2023: quinta giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su Recast Tv.

17.00 MotoE, GP Misano 2023: Qualifica 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.20 MotoE, GP Misano 2023: Qualifica 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Gruppo A 59 kg femminile – Diretta streaming su Olympic Channel.

18.00 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Georgia-Spagna – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Ginnastica artistica, Campionati italiani 2023: concorso generale individuale femminile, gara-2 – Diretta streaming sul sul canale YouTube della Federginnastica.

19.30 Volley, Europei 2023: Francia-Bulgaria – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Euro Volley Tv.

19.40 Tennis2u – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

19.50 Atletica, Diamond League 2023 a Bruxelles (Belgio) – Diretta tv dalle 20.10 su Rai 3 HD, Sky Sport Max (205), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Olbia – Diretta tv sul canale 251 di Sky Sport, in streaming su NOW e su SkyGo.

20.45 Calcio, Serie C: Pineto-Virtus Entella – Diretta tv sul canale 252 di Sky Sport, in streaming su NOW e su SkyGo.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Bosnia-Liechtenstein – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Cipro-Scozia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Croazia-Lettonia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Lussemburgo-Islanda – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Slovacchia-Portogallo – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Turchia-Armenia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 US Open 2023: Djokovic vs Shelton (prima semifinale) – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

21.00 Run2u – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

21.15 Rugby, Mondiali 2023: Francia-Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

01.00 US Open 2023: Alcaraz vs Medvedev (seconda semifinale) – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

