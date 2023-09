LIVE Francia-Nuova Zelanda, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: si parte col botto tra due candidate al titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match inaugurale dei Mondiali 2023 di rugby tra Francia e Nuova Zelanda. Allo Stade de France di Parigi spazio alla prima sfida del Girone A, gruppo che vede ai nastri di partenza anche Italia, Uruguay e Namibia. Incontro da non perdere tra i padroni di casa e gli All Blacks, due tra le formazioni favorite al titolo finale.

I Blues guidati da Fabien Galthiè schierano i migliori 15 uomini a disposizione, rimpiazzando con interpreti di altissimo livello le assenze di Jonathan Danty, Romain Ntamack, Paul Willemse e Cyril Baille. Nel primo XV capitanato da Antoine Dupont i sostituti delle quattro stelle transalpine saranno Yoram Moefana, Mathieu Jalibert, Cameron Woki e Redda Wardi, pronti all’uso dopo le ottime risposte dei test match.

Dal canto suo Ian Foster opera quattro cambi rispetto all’ultimo match disputato dai suoi in quel di Twickenham per sorprendere i padroni di casa e spegnere l’entusiasmo dei tifosi francesi. Infortunati Lomax e Barrett, che potrebbero rientrare nelle ultime due partite del girone, gli All Blacks sono pronti a dare battaglia con un XV di tutto rispetto.

LE FORMAZIONI INIZIALI

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Reda Wardi



A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Paul Boudehent, 21 Maxime Lucu 22 Arthur Vincent, 23 Melvyn Jaminet

Nuova Zelanda: 1 Ethan de Groot, 2 Codie Taylor, 3 Nepo Laulala. 4 Sam Whitelock, 5 Scott Barrett, 6 Dalton Papali’i, 7 Sam Cane (c), 8 Ardie Savea, 9 Aaron Smith, 10 Richie Mo’unga, 11 Mark Telea, 12 Anton Lienert-Brown, 13 Rieko Ioane, 14 Will Jordan, 15 Beauden Barrett.

A disposizione

16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Vaa’i, 20 Luke Jacobson,21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Leicester Fainga’anuku.

L’incontro tra Francia e Nuova Zelanda valevole come prima giornata del gruppo A dei Mondiali di rugby 2023 inizierà alle 21.15. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match.

Foto: Christopher Ena