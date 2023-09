LIVE USA-Germania, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: SchrÃ¶der e i Wagner riusciranno ad arginare gli americani in semifinale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

USA-Italia – Germania-Lettonia – Verso le semifinali

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale dei Mondiali 2023. Team USA prova a tornare all’ultimo atto dopo aver “saltato” (in tutti i sensi) il 2019, la Germania prova invece a lanciarsi verso qualcosa di mai visto neanche in era Nowitzki.

Per la selezione di Steve Kerr, dopo la sconfitta contro la Lituania, contro l’Italia è arrivato un doppio tema: una specie di redenzione e, in più, anche la dimostrazione di non pendere soltanto dalle invenzioni di Anthony Edwards. Il che suona facile a dirsi considerato il talento presente in squadra, ma è meno facile a farsi quando è lui ad essersi sostanzialmente preso sulle spalle i compagni finora.

La Germania, invece, ha trovato in Dennis Schröder un enorme trascinatore, ha sempre avuto un Wagner (Moritz) e ha ritrovato l’altro (Franz), fattore di non indifferente importanza in una giornata nella quale vicino a canestro potrebbe seriamente giocarsi molto del destino tedesco. In palio c’è la prima volta assoluta in una finale mondiale, a coronamento di un’evoluzione che sta durando da parecchi anni e parte da molto lontano, anche prima di Nowitzki.

Sono tre i precedenti a livello di Mondiali, tutti con qualcosa da ricordare: nel 1986 fu 81-68 USA, c’erano ancora le due Germanie e Steve Kerr era in campo da universitario senza immaginare quale carriera avrebbe avuto sul parquet e in panchina. Nel 2002 Dirk Nowitzki fece 34, Pierce rispose con 26, ma vinse Team USA 104-87 (solo che la Germania arrivò terza e gli States sesti). Nel 2006, infine, famosissima la stoppata di Demond Greene su Dwyane Wade nei quarti di finale, se non altro per il commento di Frank Buschmann sulla DSF, solo che questo non impedì agli Stati Uniti di vincere 85-65. Per gli americani il vero problema venne il giorno dopo.

La palla a due di USA-Germania verrà alzata alle ore 14:40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo