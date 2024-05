Mattia Furlani vola nelle liste mondiali: agganciato il Campione Olimpico, a 4 centimetri dalla word lead!

Mattia Furlani si è issato al secondo posto delle liste mondiali stagionali di salto in lungo, considerando sia le prestazioni in sala che quelle all’aperto (World Athletics ha ormai unificato la graduatoria, mettendo insieme le performance ottenute al coperte con quelle siglate outdoor).

Il 19enne laziale si è reso protagonista di uno splendido balzo da 8.36 metri (1,4 m/s di vento a favore) al Meeting di Savona e ha così agganciato il greco Miltiadis Tentoglou, autore di un 8.36 (+1,9 m/s) lo scorso 10 maggio a Doha. L’azzurro, che aveva battagliato propri con il Campione Olimpico e del Mondo per la conquista della medaglia d’oro agli ultimi Mondiali indoor, ha migliorato di un paio di centimetri il suo risultato ottenuto durante l’inverno al coperto (8.34 di record nazionale).

Mattia Furlani si è fermato a quattro centimetri dalla miglior prestazione mondiale stagionale, siglata dal giamaicano Wayne Pinnock: 8.40 al coperto lo scorso 8 marzo a Boston. Il nostro portacolori sembra essere in eccellente forma fisica e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare al risultato sensazionale agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo rivedremo all’opera già sabato 18 maggio ad Atlanta (USA), dove potrebbe regalare una nuova magia dopo aver stampato il record del mondo under 20 alla Fontanassa.