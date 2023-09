LIVE Serbia-Canada, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: semifinale imprevedibile, Bogdanovic sfida Gilgeous-Alexander

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Serbia e Canada, valida come semifinale dei Mondiali di basket, con palla a due alle 10.45.

Si riparte dalla netta vittoria della Serbia contro la Lituania e da quella del Canada contro la Slovenia nei quarti di finale e si riparte da Bogdanovic e da Gilgeous-Alexander, le due stelle che hanno guidato le due formazioni fino a qui. Saranno loro due i giocatori messi nel mirino dalle difese opposte per limitare al massimo la forza di tiro delle due squadre.

I pronostici dicono Canada, ma quello di questa mattina promette di essere un match equilibrato e avvincente. Le statistiche, sin qui, parlano di una Serbia migliore da due (67,9% vs 59,3%), ma leggermente inferiore da oltre l’arco (39,7% vs 38% per il Canada). Nordamericani in vantaggio nei rimbalzi offensivi (13-8), ma Serbia migliore come punti fatti da palle recuperate e, soprattutto, che ha una panchina che garantisce 38,8 punti a partita contro i 29 della panchina canadese.

Insomma, Canada sulla carta favorita, ma i numeri dicono che la Serbia può dire la sua. Oltre alle due stelle, i giocatori che potrebbero fare la differenza sono per i nordamericani RJ Barrett e Dillon Brooks, soprattutto se stuzzicato dal pubblico, mentre in casa Serbia riflettori puntati su Filip Petrusev e Stefan Jovic, reduce da un gran match contro la Lituania.

La sfida tra Serbia e Canada inizierà alle ore 10.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

