LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia va a caccia di altre medaglie, aggiornamenti dalle 16:40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei mondiali juniores 2023 di nuoto. Anche quest’oggi i nuotatori si daranno battaglia al Wingate Institute di Netanya (Israele) per andare a caccia di risultanti importanti e lo spettacolo di certo non mancherà.

Dopo le batterie del mattino, si ritornerà in vasca nel pomeriggio, a partire dalle 17:00, per disputare semifinali e finali. La prima gara sarà la serie veloce dei 1500 stile libero donne, dove ci sarà anche l’azzurra Emma Vittoria Giannelli. Spazio poi alle semifinali dei 100 stile libero uomini e dei 100 farfalla donne, prove in cui per l’Italia ci saranno Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati (bronzo ieri nei 50 sl) da una parte e Giulia Zambelli e Paola Borrelli dall’altra in caso di passaggio del turno in mattinata.

A seguire andrà in scena la finale dei 50 rana uomini, gara in cui non ci saranno rappresentanti italiani, e subito dopo sarà il turno delle semifinali dei 50 stile libero donne, dove potrebbero esserci le azzurre Matilde Biagiotti e Sara Curtis (le due azzurre dovranno prima superare il turno in mattinata). La giornata proseguirà poi con le semifinali dei 50 rana uomini e l’ultimo atto dei 50 dorso donne, due gare che saranno prive di italiani. In conclusione, spazio alle finali dei 400 misti uomini e della 4×100 stile libero donne: nella prima prova cercheranno un risultato di spessore Domenico De Gregorio ed Emanuele Potenza, mentre nella seconda toccherà a un quartetto azzurro non ancora definito cercare il grande colpo. Ricordiamo però, che per accedere alle finali nelle rispettive specialità sia De Gregorio e Potenza che il quartetto italiano dovranno prima passare il turno in mattinata

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei mondiali juniores 2023 di nuoto. La sessione pomeridiana comincerà alle ore 17:00 e noi cominceremo dunque ad aggiornarvi in tempo reale a partire dalle 16:40: vi aspettiamo!

Foto: Laura Vergani