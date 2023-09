Macedonia-Italia calcio domani: a che ora e dove vederla in tv

Poco più di 24 ore di attesa: poi sarà Macedonia del Nord-Italia. Dunque è tutto pronto per vedere in scena la nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. La gestione Roberto Mancini è già un lontano ricordo e si inizia a guardare al presente ma, soprattutto, al futuro della squadra. E nella serata di domani, sabato 9 settembre a partire dalle ore 20.45, gli Azzurri e il mister nativo di Certaldo, dovranno subito affrontare un match delicatissimo.

All’interno dell’Arena nazionale Toše Proeski di Skopje, l’Italia, dovrà vedersela con la stessa formazione che, il 24 marzo del 2022 in un Renzo Barbera stracolmo di tifosi e speranza, ha vinto per 0-1 eliminando Immobile e compagni dalla corsa per un posto al Mondiale in Qatar del 2022. Insomma Spalletti e i suoi sono chiamati a una grande prova per tentare di eliminare una macchia che appare però indelebile e per non rimanere indietro nel Gruppo C delle Qualificazioni a Euro 2024.

L'incontro tra la Macedonia del Nord e Italia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2024, sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Rai 1.

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia

Foto: LaPresse