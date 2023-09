LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio che proseguiranno oggi a Belgrado, in Serbia, dedicata alle ultime semifinali ed agli ultimi recuperi al mattino ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche al pomeriggio.

L’Italia sarà protagonista al mattino con 6 equipaggi: 4 (3 olimpici ed 1 paralimpico) cercheranno Finale A e pass per Parigi 2024 nelle Semifinali A/B, mentre 2 (olimpici), ovvero le barche ammiraglie, cercheranno l’approdo in Finale A per poi andare a giocarsi il pass olimpico nell’ultimo atto di domenica 10.

Saranno invece 7 gli equipaggi azzurri impegnati nelle prime Finali del pomeriggio: 5 (non olimpici) disputeranno la Finale A, mentre 2 (1 non olimpico ed 1 paralimpico) saranno in gara nelle Finali B per il settimo posto assoluto.

OA Sport vi propone la diretta live della sesta giornata di gare dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio 2023, che proseguiranno a Belgrado, in Serbia: oggi, venerdì 8 settembre, andranno in scena le semifinali a partire dalle ore 09.35, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 09.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo