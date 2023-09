LIVE MotoGP, GP Misano 2023 in DIRETTA: prove libere, Bagnaia giÃ  in pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Misano, dodicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, le squadre e i piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra per essere pronto in vista di un sabato molto intenso, con qualifiche e Sprint Race, e chiaramente domenica per la gara.

Francesco Bagnaia sarà in pista. Il leader della classifica mondiale, campione del mondo in carica, ha ricevuto l’idoneità a competere nel fine-settimana. Dopo il terribile incidente di Barcellona, si temeva che Pecco avrebbe dovuto rinunciare e invece, nonostante il crash sia stato spaventoso, Bagnaia girerà nel fine-settimana e darà il suo 100% per stare davanti agli altri.

Vedremo come l’Aprilia, molto cresciuta in questa seconda parte di stagione saprà confermare le grandi cose fatte vedere nell’appuntamento catalano. Aleix Espargaró e Maverick Viñales sono pronti a lanciare la sfida, mentre Marco Bezzecchi e Jorge Martin, in sella alle Ducati Mooney VR46 Racing Team e Pramac, proveranno ad approfittare di ogni incertezza del n.1 della Rossa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Misano, dodicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 10.45, mentre la seconda sessione è prevista alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Alvaro Sanchez/CordonPress