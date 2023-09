LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato e Manila Esposito si giocano il titolo all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova è arrivato il momento di incoronare la reginetta della polvere di magnesio, dopo gara-1 di due giorni fa oggi si disputerà gara-2, i punteggi delle due giornate si sommeranno e daranno vita al podio finale.

Per il secondo anno consecutivo verrà utilizzata questa formula, che riprende in toto lo schema utilizzato negli USA, queste gare sono particolarmente importanti, infatti aiuteranno il DT Enrico Casella a prendere le ultime decisioni in vista dei Mondiali che prenderanno il via tra qualche settimana. Dopo gara-1 Alice D’Amato viaggia spedita verso il titolo, la Fata ha concluso con un enorme 56.350 (punteggio che vale un podio mondiale), incantando alle Parallele (15.200) e al corpo libero (14.300). La più immediata inseguitrice è Manila Esposito, che con 54.800 è ancora in lotta per il gradino più alto del podio, leggermente più staccate Elisa Iorio (53.900), al rientro dall’ennesimo infortunio, e la classe 2010 Eleonora Calaciura (52.200). Difficilmente pensare a ribaltoni particolari, questi dovrebbero essere i nomi delle ginnaste che si giocheranno il podio. Avremo modo di vedere in gara, non sul giro completo, anche Giorgia Villa e Angela Andreoli. Martina Maggio non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, in quanto alle prese con un infortunio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-2 dell’all-around femminile dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 18:30!

Foto: Simone Ferraro/FGI