LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sul mitico Tourmalet si decide una fetta della corsa

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2023! La corsa spagnola si sposta sui Pirenei per una delle frazioni in assoluto più dure, più attese e spettacolari dell’intera edizione.

134 km che porteranno da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du Tourmalet. Un disegno infernale che prevede prima il Col d’Aubisque (16,5 km al 7,1% di pendenza media) poi le pendenze brutali del Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%) ed infine proprio il mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4% che termineranno con una durissima rampa finale.

Una giornata che inevitabilmente finirà per segnare in maniera indelebile la classifica generale con i big che non potranno non scontrarsi sulle durissime salite proposte. Remco Evenepoel dovrà provare a resistere e rispondere agli attacchi che potranno arrivare da parte di Jumbo-Visma e UAE Emirates, entrambe forti di tre uomini nelle primissime posizioni della graduatoria.

Si parte da Formigal alle ore 13.50 per quella che sarà una tappa spettacolare ed assolutamente imperdibile. Noi di OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa della Vuelta a España 2023, con continui aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13.35 per non farvi perdere neanche un momento o un’emozione di una giornata già potenzialmente decisiva!

Foto: LaPresse