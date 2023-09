LIVE Lettonia-Italia, Europei calcio U21 in DIRETTA: inizia il cammino di qualificazione con Nunziata in panchina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lettonia-Italia U21, Qualificazioni Europeo U21, gli azzurrini ripartono dal nuovo tecnico Nunziata.

Il match di qualificazione agli Europei U21 tra Lettonia e Italia si terrà allo Slokans Stadions di Jurmala. L’Italia, guidata dal nuovo allenatore Carmine Nunziata, punta a riscattarsi dopo non aver superato la fase a gironi nell’ultimo Europeo con in panchina Paolo Nicolato.

Tra i convocati spiccano nomi come Tommaso Baldanzi, Edoardo Bove, Fabio Miretti e Lorenzo Colombo. Nunziata, ex collaboratore di Mangia e Di Biagio, enfatizza l’importanza del gioco di squadra e prevede di utilizzare formazioni come il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2 per valorizzare al meglio i suoi giocatori.

Data: 08/09/2023

Orario: 16.00

Canale TV: Rai 2 e RaiPlay

Convocati:

Portieri: Desplanches (Palermo), Sassi (Pro Vercelli), Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Cittadini (Monza), Coppola (Verona), Ghilardi (Sampdoria), Guarino (Empoli), Pirola (Salernitana), Ruggeri (Atalanta), Turicchia (juventus), Udogie (Tottenham), Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Baldanzi (Empoli), Bove (Roma), Casadei (Leicester), Fabbian (Bologna), Miretti (Juve), Ndour (Psg), Panada (Sampdoria), Prati (Cagliari), Tongya (Odense) Attaccanti: Nasti (Bari), Colombo (Monza), Oristanio (Cagliari), F.P. Esposito (Spezia)

Probabile formazioni

LETTONIA U21 (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevskis; Sits, Puzireskivs. Allenatore: Aleksandrs Basovs.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Cittadini, Coppola, Ruggeri; Bove, Casadei, Miretti; Baldanzi; Colombo, Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lettonia-Italia U21, Qualificazioni Europeo U21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.