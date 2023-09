LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2023 in DIRETTA: Tortu cerca la stoccata nei 200 metri, c’Ã¨ Folorunso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Memorial Van Damme” di Bruxelles 2023, tredicesima e penultima tappa della Diamond League, il maggior circuito mondiale itinerante di atletica leggera.

In Belgio va in scena l’ultima tappa di Diamond League prima delle finali di Eugene. Saranno diversi gli azzurri in gara a Bruxelles, a partire da Filippo Tortu che proverà a ben figurare sui 200. Ci saranno poi Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, reduce quest’ultima dal quarto posto con 13.99 del “Palio della Quercia” di Rovereto dello scorso mercoledì sera.

Tra le stelle mondiali da segnalare ci sono le presenze di Armand “Mondo” Duplantis nel salto con l’asta, il campione olimpico in carica dei 200 metri Andrè De Grasse e il fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen sui 2000 metri. Al femminile invece saranno in scena l’ucraina Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto, la giamaicana Shericka Jackson sui 200 e la formidabile olandese Femke Bol nei 400 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del “Memorial Van Damme” di Bruxelles 2023, tredicesima e penultima tappa della Diamond League, la “Champions League dell’atletica”. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale a partire dalle 19.15.

Foto: Colombo /FIDAL