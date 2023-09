Francia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby 2023: orario, programma, tv, streaming

Parte questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.15, la Rugby World Cup 2023. E a Parigi scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e la Nuova Zelanda, cioè due tra le favorite d’obbligo per il titolo. Le due squadre sono inserite nello stesso girone dell’Italia.

Sarà un esordio di fuoco per la Coppa del Mondo perché, come detto, in campo scendono due delle squadre che puntano senza nascondersi al titolo. La Francia dovrà fare a meno di Romain Ntamack, infortunatosi nei test match estivi, mentre gli All Blacks non arrivano all’appuntamento iridato al 100%, tra un coach già esonerato e un pesantissimo ko con il Sudafrica nell’ultimo test match pre-mondiale, ma restano due potenze che tutti devono temere.

Come detto Francia e Nuova Zelanda sono inseriti nella pool A insieme a Italia, Namibia e Uruguay e sulla carta il passaggio ai quarti di finale sembra scontato. La sfida di questa sera, dunque, è virtualmente già uno spareggio per decidere chi dovrebbe chiudere in vetta il girone, risultato fondamentale visto che ai quarti di finale la posizione determinerà se si affronterà (presumibilmente) l’Irlanda o il Sudafrica, a oggi forse le maggiori pretendenti per il titolo.

La sfida tra Francia e All Blacks è dunque in programma venerdì 8 settembre alle ore 21.15 allo Stade de France di Parigi. La diretta TV sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO FRANCIA-NUOVA ZELANDA, RUGBY

Venerdì 8 settembre

21.15 Francia-Nuova Zelanda

PROGRAMMA FRANCIA-NUOVA ZELANDA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: Jean Catuffe/DPPI – LPS