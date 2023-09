Sport in tv oggi (mercoledÃ¬ 20 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 20 settembre, ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia sfiderà la Colombia nel torneo preolimpico di volley femminile. Da non perdere l’incrocio tra Italia e Uruguay ai Mondiali di rugby. Si aprono gli Europei di ciclismo con ben sei prove a cronometro, nel frattempo spazio anche al Giro del Lussemburgo e alla Omloop van het Houtland.

Proseguono i Mondiali di lotta e gli Europei di tiro a volo, poi una ricchissima serata con la Champions League di calcio e gli impegni di Inter e Napoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 20 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 20 settembre

03.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Belgio-Perù (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Olanda-Ucraina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

06.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Turchia-Argentina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Repubblica Dominicana-Messico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv, Sky Go, NOW)

08.00 TENNIS – ATP 250 Zhuhai, primo turno (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

08.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Bronzetti-Uchijima (ore 08.00)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Brasile-Porto Rico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

09.00 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale femminile juniores (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Serbia-Repubblica Ceca (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.00 VELA – Europei Kite (non è prevista diretta tv/streaming)

10.25 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale maschile juniores (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Qualificazioni e ripescaggi femminili: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW+)

10.30 CANOA SLALOM (Mondiali) – Batterie C1 maschile/femminile (diretta streaming su Recast Tv)

11.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Italia-Colombia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

12.00 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale femminile Under 23 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.25 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Bulgaria (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.45 CICLISMO – Omloop van het Houtland (non è prevista diretta tv/streaming)

13.05 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale maschile Under 23 (non è prevista diretta tv/streaming)

13.10 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, prima tappa: Lussemburgo-Lussemburgo (diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+ dalle ore 15.00)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Cina-Canada (diretta streaming su Volleyball World Tv)

14.15 TIRO A VOLO (Europei) – Trap misto juniores, finale (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – USA-Corea del Sud (diretta streaming su Volleyball World Tv)

14.30 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale elite femminile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CICLISMO (Europei) – Cronometro individuale elite maschile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 CALCIO (Conference League) – Lilla-Lubiana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.45 LOTTA (Mondiali) – Semifinali femminili: 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg (diretta streaming su UWW+)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Polonia-Thailandia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.45 RUGBY (Mondiali) – Italia-Uruguay (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.00 BEACH SOCCER FEMMINILE A(Euro League Super Final) – Italia Moldavia (diretta streaming su Rai Play 3)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Finali femminili: 50 kg, 57 kg, 65 kg, 76 kg (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, UWW+)

18.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Alessandri (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Fiorenzuola (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Galatasaray-FC Copenhagen (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 TENNIS – WTA 1000 Guadalajara (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Germania-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Mantova (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Padova-Novara (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Renate-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali) – Spagna-Italia (diretta streaming su figc.it)

21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-PSV (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern Monaco-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Benfica-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Braga-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Spot 252; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Sociedad-Inter (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Champions League) – Siviglia-Lens (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go, NOW)

23.30 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – Estudiantes-San Lorenzo (diretta streaming su Mola Tv)

Foto: FIVB