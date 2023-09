LIVE Italia-Colombia, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: compito sulla carta agevole per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Colombia, match valido per la quarta giornata del Preolimpico di volley femminile 2023. A Lodz (Polonia) continua il cammino delle ragazze di Mazzanti verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le azzurre hanno iniziato al meglio il torneo preolimpico con due tre successi contro Corea del Sud (3-0), Slovenia (3-0) e Thailandia (3-1) e sono al comando del gruppo C a pari merito con Stati Uniti e Polonia, squadre con cui di fatto ci si giocherà i pass olimpici. La Colombia, cenerentola della competizione, ha invece subito tre sconfitte consecutive, vincendo un solo set contro la Germania. Le azzurre non hanno fino a questo momento espresso un gran gioco, ieri hanno subito il gioco asiatico della Thailandia e sono uscite da una situazione complicata grazie ad una grande prestazione di Antropova (34 punti), l’augurio è che il livello salga con l’aumentare del livello delle avversarie.

Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che solo le prime due classificate di ogni girone staccheranno direttamente il pass per le Olimpiadi, i restanti posti saranno assegnati tramite ranking, dando precedenza ai continenti con squadre non ancora qualificate. Non sono presenti scontri diretti recenti tra queste due formazioni, l’Italia ovviamente parte con tutti i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Colombia, match valido per la quarta giornata del Preolimpico di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 11:30!

