LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei 2023 in DIRETTA: c’Ã¨ Vittoria Guazzini nella gara Elite

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile Elite valida per i Campionati Europei 2023. Si gareggerà a Drenthe, nei Paesi Bassi, a partire dalle ore 14.29 e sicuramente ci sarà da divertirsi.

Il percorso della cronometro femminile Elite, che sarà uguale a quello maschile, prevede 29,5 chilometri con partenza dallo Zoo-Parco Avventura di Emmen e arrivo a Emmen. Il tracciato sarà quasi totalmente pianeggiante (saranno soltanto 84 i metri di dislivello) e sarà dunque adatto alle specialiste più pure delle gare contro il tempo.

Al via si presenteranno in tutto 30 atlete, che partiranno ad intervalli di un minuto. Parlando delle possibili vincitrici, saranno tante le cicliste che cercheranno di conquistare il titolo continentale, partendo dalla campionessa d’Europa in carica Marlen Reusser (sarà l’ultima a partire oggi alle 14:58:00), passando all’olandese Riejanne Markus, alla belga Lotte Kopecky e all’austriaca Christina Schweinberger (prima delle europee ai Mondiali di Glasgow con il terzo posto) e arrivando alla francese Juliette Labous e alla britannica Anna Henderson.

Anche l’Italia proverà a essere protagonista con Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini. La prima partirà alle ore 14:36:00, mentre la seconda alle 14:50:00. Sulla carta entrambe possono ambire almeno a un piazzamento in top ten, ma in caso di ottimo stato di forma si potrà anche puntare a qualcosa in più.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile Elite valida per i Campionati Europei 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 14.20: vietato mancare!

