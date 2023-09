LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2023 in DIRETTA: Cattaneo sogna il colpaccio da medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile degli Europei di ciclismo 2023. 31 corridori si giocano in Olanda il titolo continentale.

Tracciato che sarà completamente pianeggiante in quel di Emmen: 29 chilometri senza praticamente nessuna difficoltà altimetrica. L’ideale per coloro che sono grandi passisti ed esperti nelle prove contro il tempo: l’incognita principale riguarderà piuttosto il vento, sempre molto presente nei Paesi Bassi.

Il principale favorito è il britannico Joshua Tarling: il classe 2004 si è rivelato ai Mondiali, mostrando di essere un grandissimo specialista raccogliendo il bronzo sulle strade di casa. Il titolo continentale potrebbe rappresentare il primo grande successo in una carriera promettente. Il rivale diretto è Wout Van Aert, reduce dal successo nel Tour of Britain e sempre pericoloso quando si tratta di prove contro il tempo. Occhio anche allo svizzero Stefan Bissegger, così come al suo connazionale Stefan Kung. L’Italia punterà tutto su Mattia Cattaneo che può giocarsi le sue chance di podio.

