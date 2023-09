LIVE Ciclismo, cronometro U23 Europei in DIRETTA: Segaert il favorito, l’Italia punta su Romele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro dei Campionati Europei di ciclismo su strada riservata agli uomini U23! Prima giornata di gare interamente dedicata alle prove contro il tempo nella manifestazione continentale ospitata dal Drenthe, regione dei Paesi Bassi.

Il quarto evento in programma è proprio la cronometro per gli uomini U23, alla quale purtroppo non parteciperà il recentemente laureatosi Campione del Mondo Lorenzo Milesi. L’azzurro, reduce da una Vuelta molto dura, ha deciso di dare forfait per gli Europei, che vedranno dunque l’Italia schierare Alessandro Romele e Niccolò Galli.

L’assenza di Milesi inevitabilmente riduce le possibilità di medaglia azzurra, con il belga Alec Segaert che sembra fare da favorito unico per la vittoria. I due avversari più credibili per lui saranno l’iberico Raul Garcia Pierne e l’irlandese Adam Rafferty, mentre Jakob Söderqvist per la Svezia, Carl-Frederik Bevort per la Danimarca, Antonio Morgado per il Portogallo e lo stesso Romele potrebbero fare da outsider.

Emmen farà da sede di partenza e di arrivo per la prova che scatterà alle ore 13.05. Noi di OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE della prova a cronometro dei Campionati Europei di ciclismo su strada riservata agli uomini U23 con aggiornamenti in tempo reale! Non mancate!

Foto: LaPresse