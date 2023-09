LIVE Italia-Uruguay, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: serve attenzione contro gli emergenti sudamericani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Uruguay, match valido per la terza giornata del Gruppo A dei Mondiali 2023 di rugby. Gli azzurri di Kieran Crowley tornano in campo dopo la buona prestazione del match inaugurale contro la Namibia. Non bisognerà sottovalutare l’impegno, al cospetto di una nuova realtà sudamericana in grado di progredire negli ultimi anni.

Il selezionatore neozelandese opera quattro cambi rispetto alla prima formazione di questa manifestazione iridata. Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all’ala, quest’ultimo all’esordio nella competizione. Novità nella coppia di centri composta da Brex ePaolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre in mediana si farà affidamento su Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, a sua volta all’esordio in World Cup.

Dal canto suo Meneses sceglie di non intervenire pesantemente sul XV che ha ben figurato nella seconda giornata contro i padroni di casa. Amaya viene confermato come estremo, così come capitan Vilaseca e Inciarte da centri. A Freitas una delle due corsie da ala, mentre dalla parte opposta ci sarà Mieres. Diana numero 8 di una terza linea con Civetta e Ardao da flanker, mentre Aliaga e Leindekar agiranno da seconda linea. Novità Kessler come tallonatore titolare.

LE FORMAZIONI

ITALIA: 15 Ange CAPUOZZO, 14 Lorenzo PANI, 13 Juan Ignacio BREX, 12 Paolo GARBISI, 11 Montanna IOANE, 10 Tommaso ALLAN, 9 Alessandro GARBISI, 8 Lorenzo CANNONE, 7 Michele LAMARO (C), 6 Sebastian NEGRI, 5 Federico RUZZA, 4 Niccolò CANNONE, 3 Marco RICCIONI, 2 Giacomo NICOTERA, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Luca BIGI, 17 Federico ZANI, 18 Pietro CECCARELLI 19 Dino LAMB, 20 Manuel ZULIANI, 21 Giovanni PETTINELLI. 22 Alessandro FUSCO, 23 Paolo ODOGWU

URUGUAY: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca (c), 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti. A disposizione: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustín Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso.

Italia-Uruguay si giocherà all’Allianz Riviera di Nizza. Il match avrà inizio alle 17.45 e sarà visibile in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, mentre lo streaming sarà consultabile su Raiplay e Sky GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse