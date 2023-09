LIVE Ciclismo femminile, Europei juniores 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo della cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile junior valida per i Campionati Europei 2023. Si correrà a Drenthe (Paesi Bassi) a partire dalle ore 9:00 e lo spettacolo sicuramente non mancherà.

Nella prova contro il tempo di oggi le atlete dovranno partire e arrivare ad Emmen, per un totale di 20,6 chilometri di strada. Il percorso sarà quasi totalmente pianeggiante e sarà dunque adatto alle specialiste pure delle prove contro il tempo.

In questa gara europea prenderanno il via 45 atlete e tra queste ci saranno anche le italiane Alice Toniolli, Eleonora La Bella e Federica Venturelli. La prima partirà alle ore 9:11:00, la seconda alle 9:30:00, mentre Venturelli sarà l’ultima ciclista a cominciare la prova alle 9:44:00. Da ricordare che quest’ultima ha vinto il bronzo nella cronometro di categoria ai Mondiali 2023 di Glasgow e più recentemente ha anche trionfato ai Mondiali Jr. su pista nell’inseguimento individuale e anche nella Madison. La qualità dunque non manca alla 18enne d Cremona, che oggi proverà a prendersi il titolo iridato.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile junior valida per i Campionati Europei 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 8.50: vietato mancare!

Foto: Federciclismo