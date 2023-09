LIVE Spagna-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: serve un’impresa contro le Furie Rosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Spagna–Italia, secondo match valevole per il girone D dell’Elite Round per le Qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 che si svolgeranno in Uzbekistan.

Il percorso verso il Campionato del Mondo degli azzurri è iniziato con il successo per 3-1 contro la Slovenia nello scorso venerdì: la squadra di Massimiliano Bellarte ha ottenuto 3 punti importantissimi per la rincorsa quantomeno al secondo posto, il quale darebbe la possibilità, se non risultasse la peggiore delle seconde, all’Italia di giocarsi il playoff fissati per il mese di aprile. La formazione del Bel Paese, nonostante parta senza i favori del pronostico, darà il massimo per cercare di non uscire sconfitti dal Palacio Multiusos di Guadalajara.

L’avversario dell’Italia è la temibilissima Spagna: le Furie Rosse sono i favoriti per qualificarsi direttamente per i Mondiali, e il 3-0 rifilato alla Repubblica Ceca la scorsa settimana ha confermato questa sensazione. Gli iberici vorranno a tutti i costi una vittoria per staccare il pass per la decima edizione della manifestazione iridata, vinta dalla Spagna in due occasioni (2000, 2004), di cui l’ultima proprio contro gli azzurri in finale a Taiwan.

La sfida tra Spagna e Italia, il cui via è programmato per le 21.00, sarà visibile in streaming su figc.it

