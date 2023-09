LIVE Real Sociedad-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: programma, probabili formazioni, streaming

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Sociedad-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, i nerazzurri cercano la prima vittoria.

L’Inter, vice-campioni d’Europa, inizia la Champions League 2023/24 nel Gruppo D, affrontando Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Il debutto vede i nerazzurri in Spagna contro la Real Sociedad, con il morale alto dopo il 5-1 inflitto al Milan. Il Real Sociedad, invece, arriva da una sconfitta in Liga contro il Real Madrid. Le due squadre si erano già sfidate nella Coppa UEFA 1979/80, con l’Inter vincitrice. La formazione spagnola vanta Oyarzabal in attacco e Le Normand in difesa. L’Inter, sotto la guida di Inzaghi, schiera Frattesi e Asllani a centrocampo, con il duo Thuram-Lautaro in avanti.

Data: 20/09/2023

Orario: 21.00

Canale TV e streaming: Amazon prime video

Probabile formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Real Sociedad-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.