LIVE Braga-Napoli, Champions League calcio in DIRETTA: programma, probabili formazioni, streaming

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sporting Braga-Napoli, prima giornata del Gruppo C della UEFA Champions League 2023-2024. Debutto in portogallo nella massima competizione europea per gli azzurri scudettati di Gracia, che devono reagire ad un inizio di stagione non brillantissimo. Estádio Municipal di Braga, fischio d’inizio alle 21.00.

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia ha palesato già più di qualche problema. Dopo l’apoteosi scudetto con Spalletti e una stagione in cui la squadra performava ad un livello stratosferico, gli azzurri sono tornati sulla terra collezionando due vittorie, un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato. I partenopei hanno dimostrato un gioco nettamente meno fluido e meno spettacolare rispetto all’anno scorso, con le stelle non tutte ancora in perfetta condizione, Kvaratskhelia su tutti. Questa sera in portogallo per il Napoli inizia forse la competizione con i maggiori riflettori, per stessa ammissione di De Laurentiis i campani quest’anno puntano forte a fare il miglior percorso della storia in Champions League. Per quanto riguarda l’undici titolare nel debutto europeo Garcia si affida al blocco granitico della scorsa stagione, con Politano in avanti e il tris Zielinski, Lobotka e Anguissa a centrocampo; mentre in difesa spazio ancora a Juan Jesus di fianco a Rrahmani, con il nuovo acquisto Natan in panchina.

Il Napoli è inserito nel gruppo C della nuova Champions League insieme a Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlin. L’avversario al debutto per gli azzurri sono i portoghesi dello Sporting Braga. La squadra allenata da Artur Jorge si appresta ad iniziare per la terza volta nella sua storia un cammino nella fase a gironi della massima competizione europea, tornandoci per la prima volta dopo l’annata 2012-13. Lo Sporting ha disputato 12 partite totali in Champions, vincendone 4 e perdendone 8; mentre in questa stagione i ragazzi di Jorge hanno collezionato sette punti in cinque giornata nella Liga portoghese. Il risultato di maggior spicco per i lusitani è senza dubbio il pareggio per 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona, mentre è dolorosa e preoccupante l’ultima sconfitta in campionato per mano del Farense (1-3). Per il Napoli l’avversario di questa sera è quello giusto per una grande iniezione di fiducia e per incanalare nella maniera corretta il girone di Champions anche in vista della seconda gara in cui i partenopei ospiteranno il Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI di Sporting Braga-Napoli

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

