Sport in tv oggi (domenica 24 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 24 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con il GP del Giappone per la F1, il GP di India per la MotoGP, il GP di Aragon per la Superbike, il GP di Gran Bretagna per il Motocross. Da non perdere Italia-Polonia, ultimo match del preolimpico di volley femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la prova in linea maschile degli Europei, ma anche con il Tour de Langkawi e il Giro del Lussemburgo.

Da seguire i Mondiali di lotta, i Mondiali di rugby e gli Europei di tiro a volo, mentre si concludono i tornei di golf della settimana e proseguono quelli di tennis. L’Italia inizia la propria avventura agli Europei di baseball, la Laver Cup interesserà gli amanti del tennis, la Maratona di Berlino potrebbe regalare magie, si assegna la Supercoppa Italiana di basket. Piatto sontuoso di calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri, oltre alla finale degli Europei di beach soccer dove l’Italia incrocerà la Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 24 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 24 settembre

03.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Bulgaria-Porto Rico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Messina-Ucraina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, seconda tappa: Kuala Terengganu-Kota Bharu (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 07.20; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 07.20)

06.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Argentina-Perù (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Canada-Repubblica Ceca (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv, Sky Go, NOW). Musetti-Rinderknech (secondo match dalle ore 07.00)

07.00 TENNIS – ATP 250 Zhuhai, quarti di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

07.00 CANOA SLALOM (Mondiali) – Kayak cross maschile/femminile (diretta streaming su Recast Tv; diretta streaming su Rai Play 3 dalle ore 14.30)

07.00 JUDO – Grand Slam a Baku, turni preliminari (diretta streaming su IJF Tv)

07.00 F1 – GP Giappone, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 16.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 16.30)

07.40 MOTOGP – GP India, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.30 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Turchia-Belgio (diretta streaming su Volleyball World Tv)

09.00 MOTO3 – GP India, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 SUPERBIKE – GP Aragon, warm-up (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea juniores femminile (non è prevista diretat tv/streaming)

09.15 ATLETICA – Maratona di Berlino (diretta streaming su FloSports)

09.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Mediterrani-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei Kite (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Savona-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Repubblica Dominicana-Olanda (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.15 MOTO2 – GP India, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.35 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, quinta tappa: Mersch-Lussemburgo Limpertsberg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 13.00)

11.00 GOLF FEMMINILE – Solheim Cup, terza giornata (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SUPERBIKE – GP Aragon, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 BASEBALL (Europei) – Italia-Ungheria (diretta streaming su baseballeurope.tv)

11.00 BASEBALL (Europei) – Tre partite: Croazia-Ucraina, Israele-Svizzera, Spagna-Grecia (diretta streaming su baseballeurope.tv)

11.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Corea del Sud-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Mulhouse-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Roma-Dunaujvaros (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 MOTOGP – GP India, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.15 CICLISMO (Europei) – Prova in linea elite maschile (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

12.25 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Brasile (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Inter (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 FRECCETTE – Hungarian Darts Trophy (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, finali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.30 VELA – SailGP a Taranto (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Cina-Serbia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

14.00 SUPERBIKE – GP Aragon, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 JUDO – Grand Slam a Baku, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, IJF Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Trento (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Triestina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Thailandia-Colombia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Le Havre-Clermont, Lens-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-West Ham (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Brighton-Bournemouth, Chelsea-Aston Villa (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TIRO A VOLO (Europei) – Trap femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESC Video Stream)

15.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ESC Video Stream)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Villareal (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Como (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie B) – Parma-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Olbia-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Tourcoing-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, ripescaggi: 63 kg, 67 kg, 87 kg (diretta streaming su UWW+)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Zwolle-AZ Alkmarr (diretta streaming su Mola Tv)

16.45 TRIATHLON (World Series Finals) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Tv)

17.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Gran Bretagna, gara-2 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

17.10 IPPICA – GP Merano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Premier League) – Sheffield United-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – USA-Germania (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.30 BASEBALL (Europei) – Tre partite: Belgio-Germania, Gran Bretagna-Svezia, Olanda-Francia (diretta streaming su baseballeurope.tv)

17.45 RUGBY (Mondiali) – Scozia-Tonga (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASEBALL (Europei) – Repubblica Ceca-Austria (diretta streaming su baseballeurope.tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, finali: 63 kg, 67 kg, 87 kg (diretta streaming su Rai Play, UWW+)

18.00 BEACH SOCCER (Europei, Finale) – Italia-Spagna (diretta streaming su Rai Play 2)

18.00 BASKET (Supercoppa Italiana, Finale) – Virtus Bologna-Brescia (diretta tv su Eurosport 1, Nove, DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, nove.tv, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

18.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Gran Bretagna, gara-2 (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, MXGP Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

18.15 CALCIO A 5 (Supercoppa Italiana, Finale) – Feldi Eboli-L84 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Betis Siviglia-Cadice, Las Palmas-Granada (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Nove partite: Baltimore Ravens-Indianapolis Colts, Cleveland Browns-Tennessee Titans, Detroit Lions-Atlanta Falcons, Green Bay Packers-New Orleans Saints, Jacksonville Jaguars-Houston Texans, Miami Dolphins-Denver Broncos, Minnesota Vikings-Lons Angeles Chargers, New York Jets-New England Patrios, Washington Commanders-Buffalo Bills (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Polonia-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Torino-Napoli (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Avellino-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Crotone-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Potenza-Casertana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Francavilla-Messina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Galles-Australia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 TENNIS – Laver Cup, terza giornata (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW)

21.30 NASCAR – Autotrader EchoPark Automotive 400, gara (diretta streaming su Mola Tv)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Seattle Seahawks-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Arizona-Cardinals-Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs-Chicago Bears (diretta streaming su DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

06:45 Diretta Formula Uno Live Qualifiche GP del Giappone Conducono: Franco Culcasi e Luca Preti

09:30 Figure2u Roller Edition Speciale Artistic Skating World Championscip 2023 Conduce: Fabrizio Testa

20:00 Banana Sport un programma ideato e condotto da Dario Pattacini

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL GIAPPONE DI F1 ALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI INDIA DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 DALLE 10.15

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 12.15

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI DI BEACH SOCCER, ALLE 18.00

Foto: FIVB