LIVE Italia-Polonia, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: dentro o fuori, chi vince va alle Olimpiadi

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la settima ed ultima giornata del torneo preolimpico di volley femminile 2023. A Lodz è giunto il momento della verità, nella Pool C ancora nessuna formazione ha staccato il pass, i due biglietti per Parigi si decideranno oggi al termine di Italia-Polonia e di Usa-Germania.

Al momento la classifica del gruppo C vede in testa a pari merito Italia, Polonia e Stati Uniti con 15 punti, frutto di 5 vittorie ed 1 sconfitta. Se gli Stati Uniti dovessero vincere contro la Germania l’Italia sarebbe a sua volta costretta a battere la Polonia, in caso di successo della Germania potrebbero invece aprirsi altre strade, insomma la situazione al momento è ancora assai intricata. Sylla e compagne hanno in mano il proprio destino, per evitare di fare calcoli e di dover passare per il tortuoso gioco del ranking, basterà vincere questa sera, non importa nient’altro. La Polonia è una squadra che sa esaltarsi, ma che soffre anche di lunghi passaggi a vuoto, coach Lavarini punta tutto su Stysiak, opposto di alto livello, mentre negli ultimi match ha deciso di lasciare in panchina Wolosz, Rozanski e Lukasik in banda non sempre sono una garanzia, il reparto centrali e il libero Stenzel sono invece assai competitivi. A sua volta quest’Italia è una squadra quasi Antropova dipendente, tutto cambia se la ricezione dovesse tenere, perchè in quel caso Bosio potrebbe aprire la rete con due ottime centrali come Danesi e Lubian.

L’Italia ha vinto 3 degli ultimi 5 scontri diretti contro la Polonia, ma Wolosz e compagne si sono imposte nell’ultima VNL (3-1). Questa sera a Lodz sarà una vera bolgia, 10.000 tifosi pronti a spingere le proprie beniamine, ma l’Italia sa come vincere quando si ha tutto il pubblico contro. Al momento la grande esclusa dalle Olimpiadi è la Cina, che però acquisterà con ogni probabilità il posto spettante all’Asia tramite ranking, a questo punto i restanti posti andrebbero ad una squadra africana, ad una americana, ad una oceanica e infine ad una europea, quest’ultima carta, visto il ranking attuale dovrebbero potersela giocare Italia, Polonia e Olanda. Bisognerebbe però a tutti i costi evitare questa strada, perchè il ranking da prendere in considerazione sarà quello post VNL 2024, e in ciò comporterebbe la necessità di affrontare la Nations League, a poche settimane dalle Olimpiadi, con già la formazione tipo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la settima ed ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!

