LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 con l’extreme slalom

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Dopo le grandi emozioni delle gare classiche dei giorni scorsi, si chiude in bellezza con la novità dell’extreme slalom che debutterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Mattinata dedicata alle qualificazioni, alle 13.00 partono le batterie mentre si inizia a fare sul serio dalle 14.30 con i quarti di finale.

Ultima giornata di gare sul canale olimpico di Lee Valley (Gran Bretagna), con l’Italia che sogna di arricchire il bottino di due medaglie conquistate fino ad ora (C1 a squadre e individuale maschile) proprio nel luogo in cui il nostro DT Molmenti si è laureato campione olimpico nell’ormai lontano 2012. Quest’oggi verrà assegnato il terzo titolo della storia della competizione nell’extreme slalom, o kayak cross, per una disciplina nuova che esordirà alle Olimpiadi l’anno prossimo. Sia in campo maschile che in campo femminile le medaglie d’oro delle precedenti edizioni sono andate allo stesso canoista, rispettivamente Joseph Clarke e Jessica Fox, curiosamente i campioni mondiali delle gare individuali del kayak. Si parte la mattina alle 10.00 con le qualificazioni a tempo, che premieranno i migliori 32 alla fase ad eliminazione diretta. Alle 13 ci saranno le prime batterie, mentre dalle 14.30 partiranno i quarti di finale e in rapida successione semifinali e finali.

Per quanto riguarda l’Italia sono 4 gli iscritti a questa gara: due nel settore femminile e due in quello maschile. Tra le ragazze difenderanno i nostri colori Chiara Sabattini e Stefanie Horn, con quest’ultima in grande spolvero in stagione in questa disciplina e una delle principali candidate per arrivare in finale e giocarsi il podio. Tra i ragazzi oltre alla certezza Giovanni De Gennaro fa il debutto in questo Mondiale il giovanissimo diciannovenne Leonardo Proietti, con la qualificazione ai quarti di finale come obiettivo principale. A differenza della canoa slalom, non verranno assegnati pass olimpici per il kayak cross perché i Paesi che otterranno la qualificazione nella canoa slalom a Londra potranno contare automaticamente su due posti nella nuova specialità olimpica a Parigi, e questo è esattamente ciò che ha fatto anche la nostra nazionale. Il kayak cross vedrà l’assegnazione delle tre carte olimpiche dedicate, in palio per genere, il prossimo anno a Praga, dal 7 al 9 giugno 2024, ma soltanto per gli atleti che non hanno già ottenuto la qualificazione nella canoa slalom.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dai quarti di finale in avanti della gara di kayak cross, specialità che chiude i Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Quattro azzurri vanno alla caccia del podio nella nuova specialità olimpica. La gara partirà la mattina alle 10 con le eliminatorie a tempo, la nostra diretta inizierà alle 14.30 a partire dai quarti di finale. Buon divertimento e buona canoa a tutti!

Foto: Pier Colombo