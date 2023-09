LIVE Musetti-Rinderknech, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Thompson-Safiullin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8:30 Dopo aver trovato due vincenti nei primi due punti del secondo set si ritira Thompson, che aveva usufruito del medical timeout nel primo parziale. Spazio dunque a Musetti-Rinderknech.

8:25 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Rinderknech. Terminato da poco un lunghissimo primo set tra Thompson e Safiullin, con quest’ultimo impostosi per 7-6. Dopo questo match toccherà all’azzurro, a tra poco!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti ed il francese Arthur Rinderknech. Prima sfida in carriera tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà in semifinale uno tra l’australiano Jordan Thompson ed il russo Roman Safiullin.

Musetti, ventunenne di Carrara, arriva a questo appuntamento dopo aver piegato in tre parziali l’australiano Sekulic. Protagonista recente della qualificazione alle Finals di Davis della nazionale guidata da Filippo Volandri, il toscano prova a fortificare la sua top 20 nella breve campagna sul veloce asiatico.

Dal canto suo Rinderknech, ventottenne di Gassin, si presenta al match forte di due vittorie senza aver concesso alcun set. Esordio agevole contro l’australiano Tu, il transalpino ha poi piegato l’ostico americano Giron. Alto 1 metro e 96 centimetri, è chiaramente un gran battitore e non disdegna l’ormai vintage serve and volley. Avversario dunque da non prendere sotto gamba.

Il match tra Lorenzo Musetti ed Arthur Rinderknech sarà il secondo sul campo centrale dell’impianto di Chengdu a partire dalle 7.00 ora italiana e dopo la sfida tra Thompson e Safiullin. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse