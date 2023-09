LIVE MotoGP, GP Giappone 2023 in DIRETTA: warm-up e gara. Bagnaia sfida Martin, Bezzecchi vuole rifarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul Buddh International Circuit, i piloti e le squadre andranno a caccia del miglior risultato possibile, lavorando alacremente per essere pronti al momento del via del GP. Francesco Bagnaia è pronto a lanciare il guanto di sfida a Jorge Martin.

Pecco, giunto secondo alle spalle dell’iberico del Team Pramac, cercherà di contrastare al meglio delle sue possibilità lo spagnolo. Martin è in grande forma e le tre vittorie consecutive (le due Sprint Race di Misano e in India e il GP sul circuito Marco Simoncelli) parlano chiaro. Bagnaia è consapevole della forza del suo avversario e tenterà da subito di contrastarlo.

Vorrà prendersi una rivincita Marco Bezzecchi. Il romagnolo, dalla pole-position, cercherà di lasciare il segno nella prova odierna dopo essere stato tamponato al via della Sprint dal suo compagno di squadra Luca Marini. Un incidente costato caro a entrambi: Bezzecchi è stato costretto a ripartire dall’ultima posizione, chiudendo quinto, mentre Marini si è fratturato la clavicola e non sarà al via della gara odierna. In tutto questo, osservato speciale sarà Marc Marquez, tornato ieri sul podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up e della gara d’India, round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con il warm-up dalle 07.40 italiane, mentre il GP prenderà il via dalle 12.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse