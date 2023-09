LIVE F1, GP Giappone 2023 in DIRETTA: si comincia a Suzuka! La Ferrari a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.00 Si parte per il giro di ricognizione. Cornice di pubblico meravigliosa a Suzuka!

06.58 Andiamo a vedere la scelta delle gomme: tutti con le medie fino a Tsunoda e Alonso che hanno scelto le soft.

06.56 Dopo il botto di ieri, Logan Sargeant scatterà dalla pit-lane dopo la sostituzione di numerosi pezzi sulla sua vettura.

06.53 La Ferrari proverà a partire forte per mettere in dubbio il duopolio McLaren alle spalle di Verstappen. Leclerc ha la chance di puntare al podio. Sainz sarà chiamato alla grande gara.

06.50 La sensazione nettissima è che oggi si combatterà solamente per la seconda posizione. Il gap di Max Verstappen contro i rivali appare immenso. Sarà davvero così?

06.47 Le Mercedes hanno due set di gomme hard nuove da sfruttare. Sarà il coniglio nel cilindro del team di Brackley?

06.44 Carlos Sainz dal canto suo proverà a proseguire nel suo ottimo momento ma dovrà vedersela contro Sergio Perez e le Mercedes alle sue spalle

06.41 Passiamo alla Ferrari. In casa di Maranello Charles Leclerc parte dalla quarta posizione e proverà ad andare all’attacco delle due McLaren. Il ferrarista vuole riprendersi dopo un GP di Singapore nel quale ha fatto da spettatore alla vittoria di Carlos Sainz

06.38 Alle sue spalle le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che proveranno a puntare al podio di Suzuka.

06.35 Dalla pole position scatterà il solito Max Verstappen che nelle qualifiche di ieri ha distanziato di quasi sei decimi tutti i rivali. Dopo le 10 vittorie consecutivi e lo stop di Marina Bay l’olandese cercherà di tornare al successo.

06.32 In 18 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position. In 30 occasioni (83,3%) il vincitore è partito dalla prima fila. Si tratta di una percentuale altissima, che diventa ancora più elevata se si guarda esclusivamente a Suzuka (84,4%).

06.29 Michael Schumacher detiene il record di vittorie consecutive (3), ottenute dal 2000 al 2002. Incredibile ma vero, due “istituzioni della F1” quali Alain Prost e Nigel Mansell non hanno mai vinto il Gran Premio del Giappone! Sono tre i piloti ad aver vinto con due team diversi. Si tratta di Gerhard Berger (Ferrari 1987; McLaren 1991), Michael Schumacher (Benetton 1995; Ferrari 1997, 2000, 2001, 2002, 2004) e Lewis Hamilton (McLaren 2007; Mercedes 2014, 2015, 2017, 2018).

06.26 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, trionfatrice in 9 occasioni con sette uomini differenti. Ayrton Senna (1988, 1993) e Mika Häkkinen (1998, 1999) hanno saputo ripetersi; inoltre hanno festeggiato con il team di Woking anche James Hunt (1977), Gerhard Berger (1991), Kimi Räikkönen (2005), Lewis Hamilton (2007) e Jenson Button (2011).

06.23 Lewis Hamilton è uno dei quattro piloti in attività a essersi già imposti in Giappone. Gli altri tre sono Fernando Alonso (2006, 2008), Valtteri Bottas (2019) e Max Verstappen (2022). Va dunque rimarcato come Hamilton e Alonso possano vantarsi di essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi sia al Fuji che a Suzuka.

06.20 Prima di addentrarci ufficialmente nella gara, facciamo un po’ di storia del GP del Giappone. Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, capace di imporsi in 6 occasioni (1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004). Cionondimeno, nei prossimi giorni il tedesco potrebbe essere appaiato da Lewis Hamilton, issatosi a quota 5 (2007, 2014, 2015, 2017, 2018).

06.17 ALBO D’ORO RECENTE GP GIAPPONE

06.14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 597

2 MERCEDES 289

3 FERRARI 265

4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 217

5 MCLAREN MERCEDES 139

6 ALPINE RENAULT 81

7 WILLIAMS MERCEDES 21

8 HAAS FERRARI 12

9 ALFA ROMEO FERRARI 10

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 5

06.11 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 374

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 223

3 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 180

4 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 170

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 142

6 Charles Leclerc MON FERRARI 123

7 George Russell GBR MERCEDES 109

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 97

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 45

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 42

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 36

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 21

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 3

19 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 2

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

06.08 Si corre sullo splendido tracciato di Suzuka, per molti il più bello e difficile dell’intero calendario. 5.807 metri tra alte velocità, curve in successione e curvoni da appoggio davvero mozzafiato. Tra lo “Snake” iniziale, il tornantino Hairpin, la curva 130R e la Chicane Triangle, ci troviamo di fronte ad una pista meravigliosa!

06.05 I semafori si spegneranno alle ore 7.00 e ci attenderà poi una gara tutta da vivere. Le condizioni meteo, anche oggi, sono impeccabili: sole pieno e temperature elevate.

06.00 Buongiorno e benvenuti a Suzuka! Tra un’ora esatta prenderà il via il GP del Giappone di F1!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2023, valevole come sedicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia grande spettacolo come di consueto sullo storico circuito di Suzuka, con Max Verstappen pronto a vincere di nuovo

Dalla pole position partirà proprio il campione del mondo in carica che, dopo il passo falso di Singapore sul circuito di Marina Bay è pronto a dettare legge nuovamente, con la consapevolezza di avere una Red Bull pronta a fare il vuoto sulla pista nipponica, come si è visto tra prove libere e, soprattutto qualifiche.

Alle sue spalle le due McLaren con Oscar Piastri, in grado di beffare per questione di pochissimi millesimi il suo compagno di scuderia Lando Norris. Quarta posizione per la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che proverà a rimettere le cose in chiaro nel duello interno, quindi Sergio Perez è stato in grado di precedere Carlos Sainz. Cosa vedremo dal team di Maranello? Gara d’attacco o in difesa?

Si parte alle ore 7.00 italiane con il semaforo verde che andrà a spegnersi per regalarci il solito grande spettacolo di Suzuka. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara: buon divertimento!

