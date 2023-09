LIVE Ciclismo, Europei 2023 in DIRETTA: Ganna ci prova contro Van Aert e Pedersen, Trentin outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea Elite maschile degli Europei 2023 di ciclismo. È il giorno della gara regina degli Europei di ciclismo, la prova in linea maschile: 137 atleti e un totale di 31 nazioni si daranno battaglia sulle strade olandesi, in palio il titolo di campione d’Europa 2023.

Ad assegnare il titolo sarà un percorso di 199.8 km, che porteranno da Assen a Col du VAM, dove verrà completato, per 5 volte, un giro di 14 km. Il tracciato odierno è apparentemente adatto per le ruote veloci, anche se la collina di Vamberg, o.4 km al 4.2% di pendenza media, potrebbe creare più danni nel previsto. Quest’asperità è posta poco prima del traguardo, con le due salite divise da una breve discesa, a sua volta preceduta da un tratto in pavè.

Il favorito assoluto è Wout Van Aert, argento nel Mondiale di Glasgow. L’avversario numero 1 del talento belga sarà il danese Mads Pedersen, campione del mondo nel 2019 ed ai piedi del podio in Scozia. Per l’Italia le maggiori speranze sono riposte in Filippo Ganna. Il corridore della Ineos-Grenadiers è reduce dalla Vuelta a España, dove si è lanciato in diverse volate, ottenendo alcuni piazzamenti. La formazione azzurra inoltre potrà contare su Matteo Trentin ed Elia Viviani, i quali potrebbero essere le mine vaganti di questa corsa. A completare il roster italiano saranno: Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Luca Mozzato ed Andrea Pasqualon.

La partenza ufficiale della prova in linea maschile degli Europei 2023 di ciclismo sarà alle 12.30 da Assen. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 e sui canali Rai – Rai Sport dalle 12.30 fino alle 15, Rai 2 dalle 15.00 in poi. La copertura streaming è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile degli Europei 2023 di ciclismo a partire dalle 12.3o circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse