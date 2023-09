LIVE Virtus Bologna-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale! Palla a due 18.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live della finale della Supercoppa Italiana di pallacanestro 2023! Una grande sfida che vedrà impegnate Virtus Bologna e Germani Brescia.

Gli emiliani hanno sconfitto nella grande classica dell’ultimo quinquennio e, soprattutto del basket italiano l’Olimpia Milano per 78-73. I ragazzi del neo-coach Luca Banchi hanno giocato un match coeso che li ha portati a far fuori i più quotati (almeno sulla carta vedendo il rooster) avversari.

I lombardi invece, come da pronostico hanno battuto la Bertram Tortona 86-63 in un match senza storia. Dopo 5′ Della Valle (20 punti) e compagni erano già avanti di oltre 15 punti, e non si sono più guardati indietro. Quest’oggi però di fronte ai “blu” ci sarà una difesa difficilissima da scardinare, quella della Virtus, forgiata da Sergio Scariolo. Anche se adesso c’è Luca Banchi, reduce da un Mondiale CLAMOROSO con la Lettonia, i bolognesi appaiono leggermente favoriti alla vigilia.

Sarà comunque una sfida tutta da gustare, si parte con la palla a due alle ore 18.00! OA Sport vi offre la Diretta Live della prima finale della stagione. Buon divertimento!

