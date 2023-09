LIVE Moto3, GP Giappone 2023 in DIRETTA: si infiamma la lotta per il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’India 2023, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2023 di Moto3. Sarà come sempre grandissimo lo spettacolo della classe più leggera, solitamente contrassegnato da lunghi “serpentoni”, scenari imprevedibili e ricchi di colpi di scena.

Dopo una qualifica contrassegnata dalla pioggia Juame Masià (Leopard Racing) ha confermato il suo eccezionale stato di forma conquistando la pole position, condividendo la prima fila con il nostro Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) che partirà dalla seconda casella precedendo il nipponico Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), piazzatosi al terzo posto. Seconda fila invece per Scott Ogden (Vision Track Racing Team), Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) e Diogo Moreira (MT Helmets-MSI).

Il leader del Mondiale Daniel Holgado – in evidente crisi – sarà al via invece in sesta fila dopo essersi fermato in Q1, fattore che spingerà il centauro a compiere una grande rimonta dalle retrovie mettendo ulteriore pepe ad una gara che si preannuncia imperdibile

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara del GP d’India 2023, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3. Si comincia alle ore 09:00 Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo