LIVE Moto2, GP India 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la gara, Arbolino lancia la sfida a Acosta

10.04 Jake Dixon ha conquistato la seconda pole nelle ultime 3 gare. Gli altri poleman della stagione: 3 per Pedro Acosta, 2 per Alonso Lopez, Sam Lowes e Celestino Vietti, 1 per Filip Salac e Aron Canet

10.01 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

09.58 Chi ha vinto in questa stagione nella classe più leggera? Acosta ha vinto 5 gare, Tony Arbolino 2 come Jake Dixon, Celestino Vietti 1 come Sam Lowes e Fermin Aldeguer

09.55 CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2023

1 37 ACOSTA Pedro SPA 211 25 4 25 20 – 25 25 16 16 20 10 25

2 34 34 ARBOLINO Tony ITA 177 16 25 20 13 25 20 20 9 6 10 0 13

3 65 31 DIXON Jake GBR 146 10 16 – 10 11 16 16 25 – 13 25 4

4 95 30 CANET Aron SPA 116 20 13 8 11 – 13 – 11 20 – 20 –

5 95 0 LOPEZ Alonso SPA 116 – 20 9 16 16 10 11 10 – 0 8 16

6 105 10 VIETTI Celestino ITA 106 5 3 7 – 13 11 6 6 4 25 6 20

7 120 15 SALAC Filip CZE 91 13 9 11 7 20 9 3 – 3 9 – 7

8 122 2 CHANTRA Somkiat THA 89 7 8 5 9 10 7 13 – 7 11 2 10

9 127 5 ALDEGUER Fermín SPA 84 3 1 10 6 8 – 8 13 25 7 3 –

10 128 1 GONZALEZ Manuel SPA 83 11 5 6 4 – 8 10 8 11 – 11 9

11 136 8 OGURA Ai JPN 75 – – 1 – 7 1 2 20 8 16 9 11

12 137 1 LOWES Sam GBR 74

09.50 Ci attende una gara, la 13a del campionato, di estrema importanza. Pedro Acosta vuole confermarsi in fuga in classifica generale. Tony Arbolino prova a ricucire il gap.

09.45 Buongiorno e benvenuti al Buddh International Circuit! Tra 30 minuti esatti scatterà il GP d’India!

Cronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. L’inedito Buddh International Circuit di Nuova Delhi ospita la prima gara della lunga trasferta asiatica di fine anno, in attesa di tornare successivamente in Europa per l’ultimo atto di Valencia.

Si profila una giornata importante nella corsa al titolo, con Pedro Acosta che ha a disposizione un’occasione d’oro per continuare la sua fuga e aumentare il vantaggio in classifica generale nei confronti dei suoi più diretti inseguitori. Il fenomenale spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo parte infatti 2° alle spalle del pole-man Jake Dixon e sembra dotato di un passo devastante, mentre Tony Arbolino dovrà rimontare dalla terza fila in griglia (7° posto) per provare un’impresa e tenere aperto il campionato.

Il lombardo del Team Marc VDS non sale sul podio dal Sachsenring ed è distante adesso 34 punti dal leader Acosta, con un trend negativo cominciato però addirittura al Mugello. L’Italia sogna una grande rimonta in gara oggi anche con Celestino Vietti dalla decima piazzola, considerando le possibili difficoltà che dovranno affrontare sulla lunga distanza i vari Sergio Garcia, Zonta Van den Goorbergh e Darryn Binder, posizionati dal terzo al quinto posto in griglia.

Appuntamento fissato dunque alle ore 10.15 italiane per la partenza del Gran Premio d’India 2023 di Moto2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: LiveMedia/Valerio Origo