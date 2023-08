LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: prove libere, la Ferrari riparte con diversi aggiornamenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Olanda – Numeri e statistiche GP Olanda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-1 nel quale le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Si torna a girare dopo la lunga pausa estiva, ricordando quanto successo a Spa-Francorchamps, con il dominio della Red Bull di Max Verstappen e una Ferrari a podio con Charles Leclerc. Il layout del circuito olandese è completamente diverso da quello belga. In questo caso le vetture avranno un set-up ad alto carico aerodinamico, per sfruttare la trazione in uscita dalle curve.

Le macchine in grado di generare downforce già dal corpo vettura saranno avvantaggiate e, anche per questo, ci si aspetta una Red Bull particolarmente forte, mentre per la Rossa i punti di domanda non mancano. Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari saranno in funzione delle caratteristiche della pista, allo scopo quindi di avere una monoposto stabile ed efficace in curva.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 dalle 12.30, mentre la FP2 è prevista alle 16.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco