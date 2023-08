F1, GP Olanda 2023: risultati e classifica FP2. Norris in testa, sorpresa Williams. Ferrari non pervenuta

Lando Norris ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort il pilota inglese della McLaren ha preceduto per appena 23 millesimi il padrone di casa Max Verstappen che, per una volta, non ha stampato il miglior crono.

Terza posizione per Alexander Albon che conferma quanto fatto nella FP1, quindi quarto Lewis Hamilton a 308 millesimi, quinto Yuki Tsunoda a 390, mentre è sesto Pierre Gasly a 436. Settimo tempo per Sergio Perez a 487 millesimi, ottavo Lance Stroll a 505, mentre è nono Valtteri Bottas a 527, davanti a Fernando Alonso che chiude la top10 a 533.

E le due Ferrari? Ancora una sessione complicata per la scuderia di Maranello che vede Charles Leclerc 11° a 585, quindi sedicesimo Carlos Sainz a 763 millesimi, davanti solamente alle due Haas (in crisi nera) ed a Oscar Piastri e Daniel Ricciardo che sono andati a muro in curva 3. L’australiano sembra essersi procurato anche un infortunio al polso.

Andiamo, quindi, a scoprire la classifica della seconda sessione di prove libere di Zandvoort.

CLASSIFICA FP2 GP OLANDA 2023 F1

1 Lando NORRIS McLaren1:11.330 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.023 3

3 Alexander ALBON Williams+0.269 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.308 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.390 3

6 Pierre GASLY Alpine+0.436 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.487 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.505 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.527 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.533 3

11 Charles LECLERC Ferrari+0.585 4

12 Logan SARGEANT Williams+0.604 4

13 Esteban OCON Alpine+0.671 3

14 George RUSSELL Mercedes+0.679 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.744 6

16 Carlos SAINZ Ferrari+0.763 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.074 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.363 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.571 1

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.766

Foto: LaPresse