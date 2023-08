F1, GP Olanda 2023: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen per emulare il Triplete di Jim Clark

Terminata la pausa estiva, la Formula Uno si appresta ad affrontare la terza macro-parte della stagione, poiché restano 10 gare da disputare. A differenza delle abitudini, in questo 2023 il Mondiale non riparte dal Belgio (viceversa teatro dell’ultimo GP antecedente alle ferie), bensì da Zandvoort, dove domenica 27 agosto andrà in scena la 33ma edizione del Gran Premio d’Olanda.

L’appuntamento è stato una presenza pressoché fissa nel calendario iridato dal 1952 al 1985, quando il progressivo disinteresse del pubblico portò alla cancellazione dell’evento. Cionondimeno, la prepotente ascesa e l’enorme popolarità di Max Verstappen hanno consentito la resurrezione del GP a partire dal 2021, seppur su un tracciato profondamente diverso rispetto a quello originario.

La location è però rimasta la medesima. Zandvoort ha la peculiarità di essere edificato letteralmente sulla costa del Mare del Nord, dinamica che genera non pochi problemi relativi all’aderenza. La salsedine e la sabbia proveniente dalle limitrofe spiagge si depositano continuamente sulla pista. Non a caso, proprio in vista della rinascita del Gran Premio, è stato steso un asfalto studiato appositamente per ridurre al minimo l’incidenza dei fattori esterni.

VITTORIE

Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’Olanda, ovviamente sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne del Limburgo sta quindi tentando di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

Sul fronte dei team, la scuderia più blasonata è la Ferrari, trionfatrice per 8 volte. Hanno bissato la propria affermazione sia Alberto Ascari (1952, 1953) che Niki Lauda (1974, 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3), Red Bull (2), Williams (1) e Mercedes (1).

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze dalla casella privilegiata (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo!

Il solo pilota in attività a vantare pole position a Zandvoort è Max Verstappen (2021 e 2022). Dunque, il padrone di casa ha già l’opportunità di eguagliare Arnoux!

Spostandoci sulle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 8 (due con Jochen Rindt e Mario Andretti, una con Stirling Moss, Jim Clark, Graham Hill e Ronnie Peterson). Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, si sono fregiate di almeno una pole nel GP di Olanda anche Ferrari (7), Red Bull (2), Mercedes (1) e McLaren (1).

PODI

Sul fronte dei podi, abbiamo un ex aequo tra Jim Clark e Niki Lauda. Lo scozzese vanta quattro vittorie (1963, 1964, 1965, 1967) e due terzi posti (1961, 1966). Invece l’austriaco, oltre ai suoi tre successi (1974, 1977, 1985) ha concluso due volte alla piazza d’onore (1975, 1984) e una in terza posizione (1978).

Per quanto riguarda gli uomini in attività, la situazione è invece la seguente

2 (2-0-0) – VERSTAPPEN Max [NED] {2021, 2022}

1 (0-1-0) – HAMILTON Lewis [GBR] {2021}

1 (0-1-0) – RUSSELL George [GBR] {2022}

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri [FIN] {2022}

1 (0-0-1) – LECLERC Charles [MON] {2022}

PILLOLE

– In 14 occasioni (43,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 24 occasioni (75,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

– Quattro uomini hanno vinto con due team diversi. Si tratta di Jack Brabham (Cooper e scuderia da lui fondata); James Hunt (Hesketh, McLaren); Niki Lauda (Ferrari, McLaren) e Alain Prost (Renault, McLaren).

– C’è anche un pilota italiano tra i vincitori del GP d’Olanda. Si tratta di Alberto Ascari, il quale ha peraltro conquistato le prime due edizioni della storia (1952, 1953).

